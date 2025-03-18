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02:49, 18 марта 2025Экономика

Россиянам раскрыли четыре способа увеличить пенсию

Депутат Гаврилов рассказал, как добиться более высокой пенсии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости раскрыл россиянам четыре способа увеличить пенсию.

По его словам, для того, чтобы добиться более высоких выплат, можно контролировать правильность подсчета рабочего стажа, выбрать выгодный пенсионный фонд, использовать срочные пенсионные выплаты или перевести маткапитал в счет накопительной пенсии.

Гаврилов отметил, что пенсия может быть меньше, если некоторые периоды трудовой деятельности не были учтены из-за ошибок в документах. Также нужно выяснить, засчитывался ли период ухода за детьми или престарелыми родстенниками. Депутат посоветовал заказать выписку из индивидуального лицевого счета через Госуслуги или Социальный фонд России.

«Второй способ — выбор выгодного пенсионного фонда и управление накоплениями. Если вы участник накопительной пенсионной системы, важно внимательно подходить к выбору организации, где находятся ваши средства», — рассказал парламентарий. Деньги могут находиться как в Соцфонде, так и в негосударственных пенсионных фондах.

Третьим вариантом является срочная пенсионная выплата, которая позволяет получить средства в более короткий срок. Она назначается минимум на десять лет, и в этом случае выплачивается большая сумма, чем предусмотрено стандартной выплатой.

Кроме того, можно докупить пенсионные баллы. Этот механизм актуален для тех, кто не набрал минимального количества баллов. Их можно приобрести через Соцфонд посредством уплаты добровольных взносов. Также можно перевести на накопительную пенсию материнский капитал, такая возможность доступна для женщин.

Ранее эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина объяснила самозанятым россиянам порядок получения пенсии. Чтобы получать выплаты по старости в будущем, необходимо делать страховые взносы в Социальный фонд России.

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