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14:28, 18 марта 2025Экономика

Россиянам раскрыли способ спасти здоровье от грязного воздуха

ПНИПУ: Воздухоочистители с НЕРА-фильтрами удаляют до 99 % вредных частиц
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: DG FotoStock / Shutterstock / Fotodom

Загрязненный воздух очень опасен для здоровья — долгое нахождение в такой среде чревато болезнями дыхательных путей, аллергией и даже снижением когнитивных способностей. Способы спасти себя от воздействия вредных частиц раскрыли россиянам эксперты Пермского Политехнического университета (ПНИПУ), пишет «Газета.ru».

По словам ученых, качество воздуха в квартирах и офисах зависит от вентиляции, строительных материалов и повседневной деятельности людей. Источниками загрязнений могут быть мебель, бытовая химия и даже кондиционеры. За счет этого концентрация вредных частиц может превышать норму в сотни раз.

Спасением могут стать воздухоочистители с НЕРА-фильтрами — они способны удерживать 99,97 процента частиц размером от 0,3 микрометра. К ним в том числе относятся главные аллергены и грибки — пыльца, шерсть животных и споры плесени. Если помимо очищения нужно устранить неприятные запахи в помещении, можно использовать фильтры с активированным углем, а для обеззараживания подойдут ионизаторы и бактерицидные лампы.

Ранее ученые выяснили, что жизнь рядом с крупными автомагистралями повышает риск развития деменции. Специалисты установили, что плохое качество окружающей среды приводит к проблемам со здоровьем вплоть до преждевременного ухода из жизни. Шум и грязный воздух в том числе снижают когнитивные способности.

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