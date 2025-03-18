Россиянам сделали неблагоприятный прогноз о катаклизмах

МЧС: Прогноз по пожарам и паводкам в России неблагоприятный

Этой весной в России высокий риск наступления лесных пожаров и паводков. Такой прогноз сделал глава МЧС Александр Куренков, его слова передает ТАСС.

К таким выводам пришли специалисты после анализа снегозапасов и составления предварительных прогнозов по пожарной опасности и половодьям, рассказал министр. Куренков отметил, что в южных регионах и европейской части страны лед с рек сошел гораздо раньше, а на отдельных реках Урала, Сибири и Дальнего Востока накопились серьезные запасы воды в снежном покрове.

В сочетании с потеплением и неравномерным количеством влаги в почве это может привести к неблагоприятным явлениям — половодьям и пожарам.

Ранее в Челябинской области ввели режим локальной чрезвычайной ситуации из-за паводка. В зоне подтопления находятся 26 домохозяйств. Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы для эвакуации жителей. Глава Ашинского района Вадим Сергеев объяснил, что подтопления в двух районах города Аша произошли из-за резкого образования затора в северной части реки Сим.