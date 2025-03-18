Россиянам стали намного реже давать один вид кредитов

НБКИ: Выдача потребительских кредитов в России упала почти на 50 процентов

В последний месяц зимы в России выдали 1,24 миллиона потребительских кредитов. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с январем сокращение оценивается в 4,6 процента. В начале года речь шла о 1,3 миллиона займов. Однако в годовом выражении выдача данного вида ссуд упала намного значительнее — на 49,9 процента. В феврале 2024 года россияне получили 2,48 миллиона подобных займов.

Комментируя эту динамику, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил ее жесткой денежно-кредитной политикой регулятора. Сегодня банки предоставляют эти ссуды прежде всего тем заемщикам, чей персональный кредитный рейтинг и показатель долговой нагрузки соответствует приемлемым значениям.

Ранее сообщалось, что чаще всего жители РФ одалживают у банков от 200 до 500 тысяч рублей. В то же время средний чек потребительского кредита достигает 700 тысяч рублей. При этом самой популярной целью оформления этого займа оказалось получение денег наличными без необходимости отчитываться перед банком о покупках.