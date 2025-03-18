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15:40, 18 марта 2025Экономика

Россияне признались в привычке фотографировать утюги

«Известия»: 20 % россиян фотографируют выключенные утюги перед выходом из дома
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Около 20 процентов россиян фотографируют выключенные утюги, плиты и другие бытовые приборы перед выходом из дома. В этом признались респонденты опроса «Лаборатории Касперского», передают «Известия».

11 процентов опрошенных делают подобные фотографии регулярно, а девять процентов — время от времени. 95 процентов людей, имеющих эту привычку, отметили, что снимки помогают им чувствовать себя спокойнее вне дома.

По словам клинического психолога и редактора сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Марины Волковой, необходимость фотографировать выключенную технику имеет психологический смысл. Привычка может указывать на страх перед непредсказуемостью, желание контроля и потребность в безопасности. К примеру, так может проявляться последствие подавленной агрессии или травматического опыта, при котором важно избежать повторения страшного события.

«Еще подобные манипуляции могут быть по причине внутреннего конфликта, если, с одной стороны, назрела потребность человека в изменениях, а с другой — он их боится и чувствует угрозу для своего "я". Такое поведение как часть цикла "тревоги — самоуспокоения" связано со сложными психическими процессами, но люди их, как правило, не осознают», — рассказал эксперт. Кроме того, такие симптомы бывают при ОКР или СДВГ.

Волкова добавила, что фотографии действительно помогут немного снизит тревогу, однако не решат проблему психического напряжения — для этого нужно работать с источником проблемы.

Ранее врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин назвал наиболее распространенные психические расстройства среди россиян. По его словам, чаще всего граждане жалуются на депрессивные и тревожные расстройства.

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