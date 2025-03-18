Россияне застряли во Владивостоке на 15 часов из-за поломки самолета

Рейс из Владивостока в Екатеринбург задержали на 15 часов из-за поломки самолета

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» застряли во Владивостоке на 15 часов из-за задержки рейса. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Вылет самолета в Екатеринбург должен был состояться 18 марта в 07:20 (00:20 по московскому времени), однако его отложили из-за поломки воздушного судна. Предварительно отправление перенесли на 22:00 (15:00 мск).

Отмечается, что вылета ждет 151 пассажир, в том числе двое детей. Авиакомпания организует для них питание и заселение в отель.

В тот же день сотни россиян застряли в московском аэропорту Домодедово. Их рейс в Шарм-эш-Шейх, Египет, переносили пять раз.