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09:03, 18 марта 2025Путешествия

Россиянка описала Мексику фразой «преступников боятся больше, чем полицию»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jose Luis Gonzalez trx Images of the day / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала страну фразой «преступников боятся больше, чем полицию». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что мексиканцы никогда не звонят в полицию, чтобы сообщить о преступлении, поскольку правоохранители все равно ничего не сделают. Более того, в стране существуют группы добровольцев, которые самостоятельно занимаются тем, чем должны заниматься стражи порядка.

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«Дело в том, что полиция боится связываться с преступностью, или в другом случае просто не хотят лишних хлопот. В результате авторитет полиции в стране — ниже плинтуса. Люди не уважают ее, потому что она не выполняет свою функцию. Криминальные группировки чувствуют себя хозяевами на улицах, а обычные граждане — беззащитными», — объяснила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые привычки мексиканцев фразой «настоящий культурный шок». Ее удивило, что люди в этой стране улыбаются незнакомцам, расспрашивают их о личной жизни, хлопают по плечу и обнимаются, «как будто вы друзья с детства».

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