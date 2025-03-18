Россиянке дали срок за наркоторговлю в интересах украинского магазина «Killer Diller»

В Хакасии работавшей на украинский магазин наркотиков женщине дали 8,6 лет

В Хакасии ФСБ разоблачило россиянку, занимавшуюся наркоторговлей. Об этом во вторник, 18 марта, «Ленте.ру» рассказали в региональном управление ФСБ России.

По данным силовиков, жительница Минусинска работала в интересах украинского интернет-магазина «Killer Diller», организовывая сбыт в Хакасии и на юге Красноярского края. Оперативники ФСБ в ходе операции изъяли 172 грамма синтетического наркотического вещества PVP. Задержанная признала свою вину. Приговор — восемь с половиной лет колонии общего режима.

Ранее на Урале пресекли производство замаскированных под строительные смеси наркотиков.