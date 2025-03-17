Наркотики в российском регионе маскировали под строительные смеси

На Урале пресекли производство замаскированных под строительные смеси наркотиков

Сотрудники ФСБ совместно с МВД обнаружили подпольный мини-завод по производству наркотиков в Свердловской области и пресекли его деятельность. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

По данным ведомства, нарколабораторию обнаружили на территории села Останино Режского района. На складе было найдено оборудование для производства запрещенных веществ, более 80 килограммов химических веществ и 150 литров прекурсоров.

Как уточнил Горелых, сбыт наркотиков маскировался под поставки строительных смесей. На злоумышленников смогли выйти после осмотра случайно остановленной «Газели», где силовики обнаружили 65 свертков с запрещенным веществом в ведрах с мастикой.

Возбуждено уголовное дело. Уроженец Башкирии 1983 года рождения заключен под стражу.

Ранее в Новосибирске ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в создании домашней нарколаборатории.