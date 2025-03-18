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13:09, 18 марта 2025Россия

Российская чиновница в кожаной маске сняла видео с рекламой театра для взрослых

Чиновник администрации Читы Кузьменко прорекламировала театр для взрослых
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Заместитель главы комитета градостроительной политики администрации Читы Ольга Кузьменко записала видео с рекламой театра для взрослых. Об этом сообщил телеканал 360.ru, опубликовавший ролик в Telegram.

На кадрах, как утверждается, снятых российской чиновницей, женщина рассказывает о подруге детства, которая открыла театр для взрослых, где каждый может стать актером. Кроме того, посетители смогут приобрести «костюмы, аксессуары и разные другие штучки». Затем Кузьменко надевает кожаную маску зайца. «Здесь вы можете подобрать костюм для любой роли: учительницы, официантки, стюардессы, медсестры и даже костюм квадробера, — говорит она, показывая на себя. — Ну а я лично для себя беру духи — с феромонами».

О каком конкретно заведении идет речь, не уточняется.

Ранее директор автобазы правительства Тамбовской области Андрей Селионов устроил на свой день рождения танцы с ростовой куклой в чулках. На распространившихся по сети кадрах видно сидящего на стуле мужчину с плеткой в руках и аниматором на колене, костюм которого он целует в грудь.

ЖЗЛ
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