Бойцы группировки «Восток» сорвали инженерные работы ВСУ под Гуляйполем

Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали инженерные работы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, подразделения «Востока» продвигаются в глубину обороны ВСУ, сообщил Гордеев. По его словам, удалось нанести поражение живой силе и технике противника в районах таких населенных пунктов, как Веселое, Вольное Поле, Разлив, Шевченко, Алексеевка, Богатырь, Федоровка и Новополь.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области. Противник пытался подвезти пехоту, однако по нему был нанесен артиллерийский удар.