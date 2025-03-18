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06:36, 18 марта 2025Бывший СССР

Российские бойцы помешали работам ВСУ в зоне СВО

Бойцы группировки «Восток» сорвали инженерные работы ВСУ под Гуляйполем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали инженерные работы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, подразделения «Востока» продвигаются в глубину обороны ВСУ, сообщил Гордеев. По его словам, удалось нанести поражение живой силе и технике противника в районах таких населенных пунктов, как Веселое, Вольное Поле, Разлив, Шевченко, Алексеевка, Богатырь, Федоровка и Новополь.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области. Противник пытался подвезти пехоту, однако по нему был нанесен артиллерийский удар.

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