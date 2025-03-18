Российские бойцы пошли на жертвы ради захода в тыл ВСУ по газопроводу под Суджей

RT: Бойцы ВС РФ потеряли по 10 килограммов во время захода в тыл ВСУ по трубе

Участники операции «Поток» в Курской области потеряли по 10 килограммов веса при заходе в тыл подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, на какие жертвы им пришлось пойти, участники маневра рассказали военкору RT Владу Андрице. Фрагмент беседы телеканал опубликовал в Telegram.

По словам военнослужащих, за время прохода по газопроводу каждый из них похудел по меньшей мере на десять килограммов. Один из бойцов поделился, что в моменту выхода из трубы они были «изможденные, без еды, без воды».

Другой боец рассказал, что в ходе операции они «прыгнули на пятую линию обороны» ВСУ. «Если бы ничего с фронтом не сделалось, они могли бы задавить, (...) силы был неравные», — признался военнослужащий.

Об операции «Поток» в окрестностях Суджи стало известно в начале марта. Дерзкий маневр позволил отвлечь внимание украинского гарнизона Суджи, что позволило другим российским подразделениям начать активное продвижение. В операции участвовали бойцы 30-го мотострелкового полка Вооруженных сил России, спецназ «Ахмат», бригады «Ветераны» и «Восток», а также 11-я бригада ВДВ, уточняет RT.

Ранее стало известно, что участников операции представят к государственным наградам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.