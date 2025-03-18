Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:13, 18 марта 2025Ценности

Российский дизайнер выпустила сумку с надписью «дочь Путина» и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @djozefinna_embroidery

Российский дизайнер Джозефинна выпустила сумку с надписью «дочь Путина» и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео модель продемонстрировала на камеру изделие, выполненное из бархатного материала черного цвета. На опубликованных кадрах видно, что, помимо упомянутой надписи, на задней стороне изделия присутствует изображение Кремля, изготовленное из сияющего бисера.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу данного дизайна. «А для иноагентов коллекция будет?», «Я бы отдала все деньги мира за такую сумку», «Сумка, которая вызывает кучу эмоций», «Когда шутки стали явью», «Жаль, что не смогу такую купить. На границе отнимут», «За такое точно не посадят?» — писали они в комментариях под роликом.

В ноябре прошлого года дизайнер Джозефинна предлагала покупателям сумки с надписью «агент Кремля» за 90 тысяч рублей.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто главное условие Путина для прекращения огня на Украине

    В США назвали капитуляцию Украины целью Трампа

    В Киеве объяснили цель отправки ВСУ за рубеж

    В Кремле пообещали проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

    Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным человеком

    В США узнали о еще одной теме телефонного разговора Путина и Трампа

    Госдума сократила число регионов с особым порядком сдачи ГИА-9

    Депутаты Европарламента испугались собственной столовой

    Обзоры смартфона Google появились до анонса устройства

    Кошка выжила в пожаре и воссоединилась с хозяйкой спустя два месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше