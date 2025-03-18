Российский санаторий отказался заселять инвалида и нарвался на проверку прокуратуры

Инвалиду отказал в заселении санаторий в Сочи из-за собаки-поводыря

Санаторий в Сочи отказал в заселении инвалиду из-за собаки-поводыря и нарвался на проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что ведомство откликнулось на жалобу незрячего туриста, которому не позволили проживать с собакой-поводырем. Прокуратура установила, что отказ санатория нарушал права гостя, так как по закону такое животное является не питомцем, а техническим средством реабилитации.

В итоге после проверки санаторию пришлось изменить правила и разрешить мужчине заселиться с собакой.

В декабре 2023 года австралийская авиакомпания Jetstar отказалась пустить в самолет собаку-поводыря. Животное должно было сопровождать девочку-инвалида в полете.