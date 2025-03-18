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21:45, 18 марта 2025Мир

Шольц прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Шольц положительно оценил итоги переговоров Путина и Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц положительно оценил итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова передает Reuters.

«Следующим шагом должно быть полное прекращение огня для Украины и как можно быстрее. Конечно, очевидно, что мы оба согласны и с этим», — сказал он.

Уходящий в отставку канцлер также отметил, что решение по прекращению огня на Украине не должно приниматься без участия Киева и «через его голову».

Ранее Путин и Трамп договорились нормализовать отношения. «Лидерами выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений России и США в свете особой ответственности стран за обеспечение безопасности и стабильности во всем мире», — отмечается в заявлении Кремля.

Вот это да!
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