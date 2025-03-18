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17:17, 18 марта 2025Экономика

Силуанов призвал бизнесменов использовать ПДС вместо повышения зарплат

Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к ПДС вместо повышения зарплат
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российским бизнесменам и предпринимателям стоит задуматься о более активном подключении сотрудников своих компаний к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения зарплат. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

ПДС представляет собой добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства. Подобный инструмент предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала за счет личных средств и пенсионных накоплений. Силуанов назвал такой механизм полезным не только для сотрудников компаний, но и их владельцев.

Глава ведомства подчеркнул, что повышение зарплат сотрудникам зачастую приводит к росту инфляции, что в итоге негативным образом влияет на размер прибыли фирм. По этой причине предпринимателям следует более активно подключать своих работников к ПДС. «Использование нового продукта будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес», — заключил Силуанов.

Ранее в Минфине спрогнозировали резкий рост вложений средств в ПДС. В 2025 году, согласно ожиданиям ведомства, показатель увеличится примерно в 3,4 раза и достигнет отметки в 750 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2024-м в программу удалось привлечь только 220 миллиардов. Речь идет о вложениях россиян с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений по договорам по ПДС. По этой программе за прошлый год было заключено 2,9 миллиона соглашений.

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