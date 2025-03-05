Минфин спрогнозировал рост вложений в программу долгосрочных сбережений

Минфин: Объем привлеченных средств в ПДС вырастет до 750 млрд рублей в 2025 году

По итогам 2025 года объем привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) увеличится до 750 миллиардов рублей. Такой прогноз дал глава департамента финансовой политики Министерства финансов (Минфина) РФ Алексей Яковлев. Его слова приводит ТАСС.

По данным ведомства, в 2024 году показатель составил 220 миллиардов рублей. Речь идет о вложениях россиян с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений по договорам по ПДС. По этой программе за прошлый год было заключено 2,9 миллиона соглашений.

Яковлев назвал достигнутый результат «очень хорошим». В этом году поставлена еще более амбициозная задача, добавил он. В 2025 году объем привлеченных средств в ПДС может увеличиться в общей сложности на 530 миллиардов рублей. «Потенциал и задача по привлечению стоит большая», — заключил Яковлев.

Программа долгосрочных сбережений заработала в России в 2024 году. В первой половине февраля 2025-го стало известно о подготовке Минфином ряд поправок. В частности, планируется отменить правило окончательной утраты софинансирования в случае расторжения хотя бы одного договора без уважительной причины. Сейчас клиент, поступивший таким образом хотя бы с одним договором в рамках ПДС, лишается софинансирования для всех остальных действующих соглашений. По задумке ведомства, изменения в ПДС должны дополнительно стимулировать граждан вкладывать в нее денежные средства.