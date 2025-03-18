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11:59, 18 марта 2025Силовые структуры

Выявлена еще одна расправа военных ВСУ над двумя женщинами в Курской области

СК выявил еще два убийства женщин бойцами ВСУ в Суджанском районе под Курском
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) выявил еще две расправы над женщинами военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, в августе 2024 года украинские военные, которые незаконно вторглись на территорию Курской области, прицельно обстреляли два автомобиля с мирными жителями. В этих машинах находились, семьи пытавшиеся эвакуироваться из села Куриловка. В результате их действий беременная женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Для установления личности пострадавшей назначены судебные экспертизы.

Также установлен факт расправы в феврале еще над одной женщиной в селе Погребки. Украинские боевики обнаружили в подвале одного из домов пожилую семейную пару и бросили туда гранату, они получили ранения. Затем расправились с женщиной в присутствии мужа.

В ходе работы с местными жителями было установлено, что боевики обстреляли гражданский автомобиль, в котором люди пытались выехать из села Казачья Локня. В результате один человек получил ранения.

Следствие устанавливает всех причастных к этим преступлениям для привлечения их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в России высказались о судьбе иностранных наемников в Курской области.

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