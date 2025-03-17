Депутат Швыткин: Иностранных наемников в Курской области ждет суд

Судьбу иностранных наемников в Курской области будет решать российский суд, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он также не исключил возможность обмена наемников на российских пленных.

«Если иностранные наемники не сдаются в плен, они подлежат уничтожению. Если сдаются — все решается в рамках законодательства, — сказал политик. — В любом случае, должно быть судебное разбирательство, и уже суд принимает решение о привлечении к ответственности».

Швыткин также счел невозможным простое выдворение иностранных наемников в их родные страны. Он подчеркнул, что им придется нести ответственность за преступления, совершенные на территории России.

«Кроме того, есть и наши люди, находящиеся в плену с той стороны, так что возможен обмен пленными. Но просто выдворение наемников в их страны, после того, как здесь они совершали преступления, невозможно. Все они подлежат привлечению к ответственности», — заключил депутат.

Ранее в МИД России сообщили, что связываются со странами, чьих наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.