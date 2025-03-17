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11:00, 17 марта 2025Мир

В МИД раскрыли последствия обнаружения иностранных наемников в Курской области

Мирошник: МИД связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

МИД России связывается со странами, чьих наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», — отметил дипломат.

Мирошник подчеркнул, что реакция на подобные заявления у многих стран разная. В частности, некоторые из них подключаются к работе и запрашивают дополнительную информацию о гражданах, а другие начинают отвергать их наличие и игнорировать запросы.

Ранее стало известно, что в Курской области в окружение попало большое количество наемников ВСУ из стран Латинской Америки. По словам представителя пророссийского подполья, в основном латиноамериканские наемники служили в заградительных отрядах.

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