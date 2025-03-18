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00:37, 18 марта 2025Россия

Стало известно о попытках ВСУ бежать из Курской области под видом мирных жителей

RT: Украинские бойцы маскируются под гражданских, чтобы покинуть Курскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшихся в Курской области, пытаются покинуть регион. Для этого они прибегают к различным тактикам, в частности, маскируются под мирных жителей. Об этом рассказал российский боец с позывным Спиридон в беседе с RT.

По словам военнослужащего, украинские солдаты, оказавшись в окружении, бросили все вооружение и стремятся оставить позиции. Из-за того, что они переодеваются и пытаются сбежать под видом гражданских, российские бойцы вынуждены проверять документы.

Как отмечает RT, заблокированными остаются «сотни, если не тысячи» солдат ВСУ, и с каждым часом Вооруженные силы России находят новых бойцов противника.

Ранее стало известно, что из освобожденных населенных пунктов в Курской области эвакуировали 423 человека.

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