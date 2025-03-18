Сообщения о раздаче в Москве листовок о проекте «Бремя героев» оказались недостоверными

Данные о запуске социального проекта «Бремя героев» оказались фейком

В русскоязычном сегменте TikTok во вторник, 18 марта, был опубликован видеоролик о том, что в Москве и Московской области (МО) от лица Минобороны РФ начали раздавать листовки, рассказывающие о запуске социального проекта «Бремя героев», направленного на развенчивание мифов об участниках спецоперации (СВО) на Украине. Отмечается, что он якобы создан в рамках всероссийской программы «Время героев» по инициативе президента Владимира Путина.

На листовках даже фигурирует цитата российского лидера: «Настоящая элита — это все, кто служит в России, труженики и воины». Она присутствует и на главной странице официального сайта программы «Время героев».

В действительности же подобный проект не был запущен. Подтверждающих этот факт данных нет на официальных страницах программы «Время героев». Помимо этого, о проекте не высказывался и сам глава государства, по инициативе которого он якобы был запущен.

Сведения о старте подобного проекта также отсутствует и в официальном Telegram-канале министерства обороны России.

Один из первых постов за 18 марта был посвящен стрелку-штурмовику с позывным «Джонни», который выполняет боевые задачи в зоне СВО уже два года. Так, в частности, в посте говорится, что военнослужащий подписал контракт, чтобы исполнить долг — защитить любимых.

Более того, снимки листовок, которые распространяются в сети, имеют признаки фейка и могли быть созданы в целях дискредитации уже существующего государственного проекта.

Ранее в соцсетях уже появлялись сведения о запуске проекта «Бремя героев». Пользователи, страницы которых были помечены как подозрительные или имели признаки ботов, выкладывали якобы фото баннера с рекламой данного проекта. Впоследствии выяснилось, снимки были взяты из интернета и отредактированы. В первоначальном видео на баннерах была указана иная информация, не относящаяся к спецоперации.

В сети также разошелся дипфейк, на котором о проведении акции «Бремя героев» рассказывает полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога. На самом деле в оригинальном видеоролике чиновник поздравляет соотечественников с Днем защитника Отечества.

Информация о распространении листовок в Москве и МО, рассказывающих о проекте «Бремя героев», не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».