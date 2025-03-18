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14:38, 18 марта 2025Россия

Стало известно о смерти третьеклассницы с диагнозом ОРВИ в Подмосковье

Shot сообщил о смерти третьеклассницы из Подмосковья после двух недель кашля
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье врачи не смогли спасти 10-летнюю девочку, которая в течение двух недель не могла вылечить кашель. О смерти ребенка сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, школьница из Клина пожаловалась на кашель и боль в горле еще 3 марта. При этом температура среди симптомов отсутствовала. Как утверждают авторы материала, врач не стал проверять легкие ребенка. Ей диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) и прописали Тонзилгон, применяющийся при болезнях дыхательных путей. После этого девочку отправили долечиваться к бабушке.

Назначенное в больнице лечение не помогало третьекласснице. По данным Shot, девочка не могла откашляться, а накануне утром начала задыхаться. Приехавшая к ней мать вызвала скорую помощь, однако сердце ребенка остановилось до приезда медиков. Предварительно, школьница подавилась мокротой.

Как выяснил Shot, россияне массово жалуются на не проходящий у детей кашель еще с начала марта. Возраст пациентов варьируется от 2 до 13 лет.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о резком росте заболеваемости ОРВИ. По итогам девятой недели 2025 года превышение показателя отмечено в 47 регионах, в 20 из которых число заболевших выросло на 30 процентов.

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