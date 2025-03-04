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00:02, 4 марта 2025Россия

В России выявили резкий рост заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор: Рост заболеваемости ОРВИ в России превысил 10%
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Shutterstock / Fotodom

В России выявлен резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

Согласно приведенным ведомством данным, по итогам девятой недели 2025 года рост заболеваемости ОРВИ составил 10,4 процента. Превышение среднестатистического показателя отмечено в 47 регионах. В 20 из них количество заболеваний выросло на 30 процентов.

Дополнительные эпидемиологические меры были приняты в 53 регионах. В них закрыли 181 детский сад и свыше 1,3 тысячи школ.

При этом показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 10,8 процента по сравнению с восьмой неделей текущего года. Коронавирус уступает место вирусам группа В и А (H1N1) — доля этих вирусов продолжает увеличиваться.

В связи с этим ведомство напомнило о необходимости соблюдать меры профилактики. При появлении признаков заболевания нужно незамедлительно обратиться к врачу, подчеркнули там.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения в России оспы обезьян.

ЖЗЛ
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