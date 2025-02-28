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13:33, 28 февраля 2025Россия

Роспотребнадзор оценил риски распространения оспы обезьян в России

Роспотребнадзор: В России отсутствуют риски распространения оспы обезьян
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России на данный момент отсутствуют риски распространения оспы обезьян. Об этом стало известно из комментария Роспотребнадзора, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В связи с решением ВОЗ сохранить статус чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение, из-за распространения в мире оспы обезьян Роспотребнадзор сообщает. Риски распространения этого заболевания в Российской Федерации отсутствуют», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в странах Африки лабораторно подтвердили только 21 процент от всех случаев предполагаемого заражения вирусом оспы обезьян. При этом на континенте за последние годы резко увеличилось количество случаев других опасных заболеваний.

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В Роспотребнадзоре заверили о продолжении практической и консультативной помощи африканским странам в сфере противодействия инфекциям.

Ранее сообщалось о возможной утечке опасных вирусов из лабораторий в Африке. В этой связи на пунктах пропуска на территорию России заработала автоматизированная система «Периметр», позволяющая выявлять людей с признаками инфекции.

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