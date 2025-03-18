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07:59, 18 марта 2025Россия

Стало известно о стягивании резервов ВСУ в курское приграничье

ВСУ начали стягивать резервы в приграничные районы Курской области, где идут бои
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать свои резервы в приграничные районы Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Курской области бои у Гуево, сообщают о стягивании резервов ВСУ. Враг наносит удары по освобожденным населенным пунктам», — говорится в сообщении.

По информации канала, продолжаются бои за населенный пункт Гоголевка, а в Сумской области российские военные вклиниваются в оборону противника и ведут бои за Басовку.

В Гоголевке, как сообщалось ранее, продолжается зачистка от ВСУ. В населенном пункте фиксируются удары вражеской артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые наносятся из Сумской области. В Гоголевке ведется активная контрбатарейная борьба, военную технику ВСУ уничтожают операторы дронов.

ЖЗЛ
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