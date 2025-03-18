Стало известно о стягивании резервов ВСУ в курское приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать свои резервы в приграничные районы Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».
«В Курской области бои у Гуево, сообщают о стягивании резервов ВСУ. Враг наносит удары по освобожденным населенным пунктам», — говорится в сообщении.
По информации канала, продолжаются бои за населенный пункт Гоголевка, а в Сумской области российские военные вклиниваются в оборону противника и ведут бои за Басовку.
В Гоголевке, как сообщалось ранее, продолжается зачистка от ВСУ. В населенном пункте фиксируются удары вражеской артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые наносятся из Сумской области. В Гоголевке ведется активная контрбатарейная борьба, военную технику ВСУ уничтожают операторы дронов.