Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в лесных массивах Курской области

В лесных массивах в районе Гуево Курской области идут ожесточенные бои с ВСУ

В Курской области ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах в районе населенного пункта Гуево. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«В лесных массивах в районе Гуево продолжаются ожесточенные бои: Бесстрашные перемалывают оставшихся на позициях ВСУшников, а также переброшенные украинским командованием резервы», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что в самом Гуево среди украинских военных усиливаются панические настроения — бойцы ВСУ без приказа командования пытаются малыми группами бежать на территорию Сумской области.

Кроме того, российские военные продолжают зачистку Гоголевки, где фиксируются удары вражеской артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые наносятся из Сумской области. В населенном пункте ведется активная контрбатарейная борьба, военную технику ВСУ уничтожают операторы дронов.

Гуево находится в трех километрах от границы с Украиной и пока находится под контролем противника. За минувшую неделю Россия, как отчитывались в Минобороны, освободили 29 населенных пунктов, среди которых Суджа — самый крупный российский населенный пункт, оказавшийся под оккупацией ВСУ после вторжения в приграничье в августе 2024 года.