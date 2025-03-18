Трамп анонсировал обнародование материалов по покушению на Кеннеди

Трамп: Материалы по покушению на Кеннеди будут обнародованы 18 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что материалы по смертельному покушению на 35-го американского лидера Джона Ф. Кеннеди будут обнародованы 18 марта. Его слова передает The New York Times (NYT).

«Вам предстоит много прочитать», — отметил американский лидер.

По его словам, в общей сложности будет обнародовано около 80 тысяч страниц документов. При этом Трамп не уточнил, какая именно информация станет доступна. Американский президент подчеркнул, что материалы будут опубликованы в неизменном виде и не подлежат редактуре.

В январе Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся покушения на Кеннеди.

