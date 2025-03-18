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18:40, 18 марта 2025Экономика

Трамп решил изменить санкционный режим

Бессент: Трамп поручил пересмотреть санкционный режим, установленный США
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

Режим санкций, установленный Соединенными Штатами, может быть изменен. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business.

По словам главы этого ведомства, распоряжение о пересмотре санкций он уже получил от главы Белого дома Дональда Трампа. Причиной, по которой в Вашингтоне задумались о таких шагах, стало влияние рестрикций на авторитет доллара. Бессент констатировал, что ограничения скверно сказываются на роли доллара в качестве резервной валюты. Люди начинают отказываться от этого платежного инструмента.

Однако, как оказалось, речь может идти не об отмене рестрикций, а переходе США к режиму максимальной действенных ограничений вместо «ленивых санкций», которые, по словам Бессента, имели место при прежнем президенте США Джо Байдене. Министр признался, что Трамп велел ему приготовиться к ужесточению санкций против России — до десяти баллов по десятибалльной шкале. В настоящее время речь идет о шести баллах.

До этого президент России Владимир Путин предположил, что даже если с России снимут часть санкций, их инициаторы изыщут другие механизмы для попыток давления на РФ. В связи с этим он призвал не надеяться на возрождение режима свободной торговли.

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