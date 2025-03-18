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21:55, 18 марта 2025Мир

Трамп оценил разговор с Путиным

Трамп сообщил, что его разговор с Путиным был очень продуктивным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным очень продуктивным. Такую оценку он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, процесс урегулирования на Украине теперь идет в полную силу. «Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и, в конечном итоге, КОНЕЦ этой ужасной войны между Россией и Украиной», — заявил Трамп.

Он также добавил, что в ходе разговора обсуждались многие аспекты мирного соглашения. Американский лидер в очередной раз выразил мнение, что конфликта на Украине не было бы, если бы он был президентом США в 2022 году.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп продолжили откровенный обмен мнениями по Украине. Дополнительно уточняется, что стороны договорились продолжать совместные усилия по урегулированию вооруженного конфликта.

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