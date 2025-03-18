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10:12, 18 марта 2025Мир

Трампу дали совет перед переговорами с Путиным

Politico: Трампу посоветовали слушать Путина, но не брать на себя обязательств
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президенту США Дональду Трампу дали советы перед телефонными переговорами с российским лидером Владимиром Путиным, запланированными на вторник, 18 марта. Об этом сообщает Politico.

«Бывшие американские чиновники и дипломаты говорят, что Трамп должен слушать Путина, но не брать на себя никаких обязательств. Некоторые рекомендуют ему избегать расширения разговора до более широких вопросов обо всей архитектуре безопасности в Европе», — говорится в материале.

Как отмечает издание, экс-дипломаты и официальные лица США имеют невысокие ожидания от переговоров, а некоторые считают, что звонок вообще следует отменить. «Если это [уступки со стороны России] произойдет, это будет очень интересно. Тогда вы узнаете, смотрит ли Трамп на Путина и пытается ли достичь мира силой — что возможно — или он позволяет Путину играть собой», — сказал бывший сотрудник Госдепа Дэниел Фрид.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности в администрации экс-главы США Джо Байдена Майка Карпентера, в первую очередь необходимо следить за тем, сможет ли Трамп убедить Путина согласиться на первоначальное 30-дневное прекращение огня. Это покажет, есть ли у США некоторые рычаги влияния на Москву.

Ранее за словами Трампа разглядели желание пойти на уступки России. Критики американского лидера опасаются, что он может согласиться на некоторые условия Москвы без согласия Киева, поставив Украину в «опасное положение».

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