Туристка приехала на вечеринку в Таиланд и была изнасилована двумя мужчинами

Немецкая туристка приехала на вечеринку Full Moon Party на тайский остров Панган и была изнасилована двумя мужчинами. Об этом пишет Khaosod.

В пятницу, 14 марта, 24-летняя Сара из Мюнхена сообщила в полицейский участок, что ее изнасиловали двое мужчин, предположительно, индийской национальности. По ее словам, злоумышленники напали на нее недалеко от скалистых выступов в районе пляжа Бан Тай. Мужчины надругались над туристкой, а потом скрылись.

Полковник полиции Апичат Чансумрет приказал офицерам сопроводить пострадавшую в больницу для медицинского обследования. На место преступления отправили экспертов-криминалистов, которые занялись сбором улик.

Стражи правопорядка изучили записи с камер видеоналюдения и вскоре задержали подозреваемых. Ими оказались граждане Индии: 47-летний Виджая и 40-летний Рахул. Обоих доставили на допрос в участок.

Выяснилось, что индийцы приехали в Таиланд по туристическим визам. Виджая не признал и не опроверг обвинения, а Рахул дал противоречивые показания, заявив, что не может вспомнить инцидент. Полиция собрала у иностранцев образцы ДНК и отправила их на экспертизу.

Ранее британский турист побывал на вечеринке с дешевым алкоголем и наркотиками в Таиланде и был найден бездыханным на улице. Рядом с телом стояла открытая бутылка воды.