Турист побывал на вечеринке с наркотиками в Таиланде и был найден бездыханным на улице

Daily Mail: британец был найден бездыханным на острове Ко Панган после вечеринки

Британский турист побывал на вечеринке с дешевым алкоголем и наркотиками в Таиланде и был найден бездыханным на улице. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, на острове Ко Панган 37-летний мужчина посетил мероприятие Full Moon Party, которое проводится каждое полнолуние и пользуется популярностью среди туристов. Британец провел на пляжной вечеринке всю ночь и под утро собрался поехать в отель. Так как наличных у него не оказалось, отдыхающий попросил таксиста довезти его до банкомата.

Водитель согласился, однако не уточняется, снял ли иностранец в итоге деньги. Его нашли бездыханным на лестнице магазина 7-Eleven, рядом стояла открытая бутылка воды. Полиция допрашивает всех свидетелей и таксиста. Предполагается, что причиной случившегося могла стать передозировка.

Ранее бездыханную пожилую туристку из США вытащили из бассейна отеля в Лондоне. Во время плавания 63-летняя американка потеряла сознание, и очевидцы бросились ей на помощь.