Российский миллиардер предупредил об угрозе банковской системе страны

Прохоров назвал решение списать средства Renaissance угрозой банковской системе

Компании холдинга «Ренессанс Капитал» («Ренессанс Брокер», «Ренессанс Капитал — финансовый консультант», Renaissance Securities Limited) и миллиардер Михаил Прохоров оспорили в апелляции решение суда о взыскании с них стоимости заблокированных за рубежом активов компании Perpecia Ltd, их клиента, связанного с владеющей «ФосАгро» семьей Гурьевых. Об этом со ссылкой на текст жалобы, направленной в Девятый арбитражный апелляционный суд, пишет РБК.

Бизнесмен в интервью изданию назвал ситуацию угрозой стабильности банковской системе страны. По его мнению, прецедент открывает возможность для любых иностранных компаний истребовать свои средства, заблокированные в рамках указа президента Владимира Путина на счетах типа «С», с произвольного российского банка.

При этом Прохоров, указавший, что удивлен не только решением суда, но и самим фактом разбирательства, уверен, что вышестоящий суд разберется во всем и «отменит эту бессмыслицу».

Renaissance Securities Limited, зарегистрированный на Кипре, управляет ценными бумагами Perpecia. Их в 2022 году в рамках санкций заблокировал депозитарий Euroclear. Московский арбитраж постановил, что владелец ценных бумаг имеет право взыскать их стоимость, а также сумму зависших расчетов и замороженных денег на счетах с российских компаний.

В суде посчитали, что иностранный бизнес уклоняется от обязательств перед российскими кредиторами со ссылкой на санкции, поэтому его дочерние компании должны заплатить в общей сложности 22,7 миллиона долларов и 52,5 миллиона рублей.

В «Ренессансе» напомнили, что при вступлении в силу решения суда истец не только получает деньги, но и сохраняет за собой право на ценные бумаги. Кроме того, холдинг считает, что российские компании являются отдельными экономическими субъектами и не могут участвовать в расчетах по спорным активам, заключенным между третьими сторонами.

Прохоров объяснил, что семья Гурьевых через Кипр вкладывала средства в том числе в активы недружественных государств, но в 2022 году одна их часть оказалась заблокирована в Европе, а другая — в России на счетах «С». Соответственно, холдинг «Ренессанс Капитал» никоим образом не мог повлиять на ситуацию, однако суд посчитал, что платить должны даже компании, не имевшие никаких отношений с владельцами «ФосАгро».

По мнению миллиардера, речь идет о попытке обхода санкций, в том числе российских, за счет других участников рынка. «Такой прецедент создает угрозу стабильности банковской системы: у вас счет в одном банке, а требуете свои деньги в другом — напротив, через дорогу, где у вас никогда не было счетов», — заключил он.

При этом Прохоров уже не является владельцем холдинга. Принадлежащая ему группа компаний «Онэксим» продала «Ренессанс Капитал» в конце прошлого года.