ТАСС: Украинцы в ДНР наводили артиллерию ВСУ на дома отказавшихся эвакуироваться

Украинские полицейские и волонтеры наводили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дома мирных жителей, отказавшихся эвакуироваться на территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Это происходило у населенных пунктов в районе городов Селидово и Курахово в ДНР. Местная жительница рассказала, что волонтеры являлись наводчиками ВСУ и не скрывали этого.

«Если кто-то не хотел выезжать, говорили: "Ну, тогда ждите ночью"», — отметила она.

После этого ВСУ обстреливали дома гражданских, а волонтеры возвращались снимать обстрелы «с военными корреспондентами из Англии».

Ранее сообщалось, что военные ВСУ не давали мирным жителям сел в Курской области эвакуироваться. При этом они предлагали местным уехать в Сумскую область.