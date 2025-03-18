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18:03, 18 марта 2025Россия

В Госдуме назвали условие для поступления в вузы без сдачи ЕГЭ

В ГД одобрили поступление в вузы из колледжей без ЕГЭ на схожую специальность
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В Госдуме назвали условие для поступления в вузы без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — сделать это смогут выпускники колледжей, подавшие документы на схожую специальность в высшем учебном заведении. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении, передает ТАСС.

На сегодняшний день в законодательстве отсутствует оговорка о соответствии специальности при поступлении в вуз после получения среднего профессионального образования.

Авторы законопроекта сочли, что такой подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует россиян к выбору одной специальности, по которой они в будущем будут работать.

Согласно одобренному законопроекту, теперь учащиеся колледжей смогут не сдавать ЕГЭ при поступление в вуз на схожую специальность. Им будет достаточно сдать вступительные экзамены непосредственно в вузе. Тем, кто выбрал отличную от ранее полученного образования специальность, придется сдавать ЕГЭ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал условие отмены ЕГЭ. По его словам, это станет возможным, когда экзамен перестанет совершенствоваться.

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