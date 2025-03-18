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11:36, 18 марта 2025Россия

В Госдуме обвинили правительство в неисполнении ряда поручений Путина

В Госдуме указали на неисполнение правительством поручений Путина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме обвинили правительство в неисполнении ряда поручений президента России Владимира Путина. Речь идет о вопросах обращения с бездомными животными, следует из обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, размещенного в думской электронной базе.

«Государственная Дума Федерального Собрания отмечает неисполнение правительством России поручений президента по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — говорится в опубликованном документе.

На сегодняшний день парламентарии потребовали представить позицию и предложения правительства по решению проблем в сфере обращения с безнадзорными животными.

По мнению депутатов, обилие обращений россиян по этим вопросам, а также случаи продолжающихся нападений на жителей, в том числе со смертельным исходом, в разных регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер по решению вопроса.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с делегированием регионам права принимать жесткие меры в отношении бездомных животных и обрушился на критиков законопроекта.

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