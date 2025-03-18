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21:29, 18 марта 2025Россия

В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа

Слуцкий: Разговор Путина и Трампа является прологом к миру
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать первым шагом к миру. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Итогов телефонного разговора президентов России и США, без преувеличения, ждали во всем мире. Разговор длился почти 2,5 часа. 148 минут эффективной дипломатии, которые могут стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов России», — сказал он.

По его словам, Путин подтвердил готовность РФ к переговорам о мире. Слуцкий добавил, что президент также обозначил подход Москвы к контролю за прекращением огня и потенциальные риски, связанные с «недоговороспособностью киевского режима».

Ранее Путин и Трамп обсудили прекращение распространения стратегического вооружения. Президенты обсудили это в контексте ситуации на Ближнем Востоке.

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