В Госдуму внесли проект об обращении с бездомными животными

В Госдуму внесли проект постановления об обращении с бездомными животными после серии нападений на людей в разных регионах России. Текст обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину размещен в думской электронной базе.

Депутаты попросили представить позицию правительства России по текущей ситуации и предложения по решению проблем в сфере обращения с безнадзорными животными. В частности, они указали на неисполнение правительством поручений президента страны Владимира Путина в этой сфере.

«Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер», — говорится в опубликованном документе.

По мнению парламентариев, чем скорее будут поставлены конкретные задачи, тем быстрее будет обеспечена безопасность россиян, а также сформировано в обществе ответственное отношение к животным.

Ранее в 15 российских регионах приняли законы о праве усыплять бездомных животных. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал противников этих инициатив. «У нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Это что такое? И кто-то начинает критиковать такое решение», — говорил он.

