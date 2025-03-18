В Киеве раздались взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

В Киеве утром 18 марта прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в Telegram.

Сколько взрывов прозвучало в украинской столице, неизвестно. Информация о том, где именно они произошли и какая инфраструктура получила повреждения, также отсутствует.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, взрывы в Киеве раздались на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Кроме украинской столицы, сирены также работали в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Вместе с тем во вторник утром стало известно о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области. На пораженном объекте начался пожар, который потушили спасатели.

