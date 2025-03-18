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09:10, 18 марта 2025Бывший СССР

Около Днепра поврежден объект инфраструктуры

В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры после взрывов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Днепровском районе Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры после взрывов. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

По его словам, объект был атакован беспилотниками, после чего начался пожар. Он добавил, что возгорание потушили спасатели, но также было повреждено одно из предприятий. О каком именно объекте инфраструктуры и предприятии идет речь, Лукашук не уточнил.

Ранее стало известно о большом пожаре на объекте инфраструктуры в Днепре. На опубликованных кадрах виден высокий столб дыма и зарево от пожара.

До этого российские военные уничтожили трех украинских диверсантов на левом берегу Днепра. Плавательное средство, амуниция, беспилотник и другое оборудование были взяты в качестве трофеев.

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