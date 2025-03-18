В Днепре после удара беспилотника по объекту инфраструктуры начался большой пожар

В украинском Днепре после удара беспилотника начался пожар на объекте инфраструктуры, об этом сообщает издание «Страна.ua».
«В Днепре большой пожар после удара БПЛА по объекту инфраструктуры, сообщают местные паблики», — говорится в материале.
На опубликованных кадрах виден высокий столб дыма и зарево от пожара. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Ранее, в ночь на 15 марта, российские войска атаковали энергообъекты под Одессой и Днепропетровском. Сообщалось, что были нанесены существенные повреждения.