В Кремле раскрыли последствия грядущего разговора Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа является частью работы по налаживанию отношений

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа является частью кропотливой работы по налаживанию двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что беседа двух глав государств состоится по взаимной инициативе. При этом ее темой не является какое-либо переустройство системы международных отношений или некая «новая Ялтинская конференция».

«Это сложная кропотливая работа (...) а все остальное — это уже домыслы», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что разговор Путина и Трампа ожидается во вторник, 18 марта, в 16-18 часов по московскому времени. Пресс-секретарь заверил, что Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора глав государств.