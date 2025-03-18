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08:36, 18 марта 2025Россия

В Крыму рассказали об обеспечении продовольственной безопасности

Аксенов заявил, что продовольственная безопасность Крыма гарантирована
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РИА Новости, что продовольственная безопасность республики гарантирована. Полуостров обеспечивает собственное производство продукции.

«Успешно развивается сельское хозяйство. За счет собственного производства мы в полном объеме закрываем внутренние потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах», — отметил он.

Аксенов рассказал, что потребность по мясу птицы закрыта на 89 процентов, по овощам — на 79 процентов, по яйцам — почти на 60 процентов. В 2024 году было собрано 123 тысячи тонн винограда, что на 6,8 процента больше, чем годом ранее.

Глава Крыма уточнил, что обеспечение потребности в продуктах стало возможным за счет государственных мер поддержки аграриев. В прошлом году они составили почти 2,9 миллиарда рублей.

Ранее Аксенов заявил, что в регионе стабильная ситуация. Глава республики отметил, что, несмотря на все попытки Украины, запугать крымчан не получилось и никогда не получится.

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