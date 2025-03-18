В Крыму рассказали об обеспечении продовольственной безопасности

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РИА Новости, что продовольственная безопасность республики гарантирована. Полуостров обеспечивает собственное производство продукции.
«Успешно развивается сельское хозяйство. За счет собственного производства мы в полном объеме закрываем внутренние потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах», — отметил он.
Аксенов рассказал, что потребность по мясу птицы закрыта на 89 процентов, по овощам — на 79 процентов, по яйцам — почти на 60 процентов. В 2024 году было собрано 123 тысячи тонн винограда, что на 6,8 процента больше, чем годом ранее.
Глава Крыма уточнил, что обеспечение потребности в продуктах стало возможным за счет государственных мер поддержки аграриев. В прошлом году они составили почти 2,9 миллиарда рублей.
Ранее Аксенов заявил, что в регионе стабильная ситуация. Глава республики отметил, что, несмотря на все попытки Украины, запугать крымчан не получилось и никогда не получится.