Аксенов заявил о неудавшихся попытках украинских властей запугать крымчан

Аксенов: Украинские власти никогда не смогут запугать жителей Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе стабильная ситуация, он развивается. Политик в беседе с ТАСС добавил, что украинские власти не смогли запугать местных жителей.

«Понятно, что напряжение присутствует, ведь наш полуостров — это, по сути, прифронтовой регион. Но в целом люди живут обычной жизнью», — сказал Аксенов. Он подчеркнул, что все планы и проекты, которые были намечены ранее, реализуются.

Кроме того, глава республики отметил, что, несмотря на все попытки Украины, запугать крымчан не получилось и никогда не получится.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал США признать де-юре российский статус Крыма. По его мнению, так Вашингтон покажет серьезность своих намерений в урегулировании украинского конфликта.

