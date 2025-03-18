Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:51, 18 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о переброске части войск из Харьковской области под Красноармейск

Марочко: ВСУ перебросили часть войск из Харьковской области под Красноармейск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть сил из Харьковской области под Красноармейск (украинское название Покровск). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, речь идет об Интернациональном легионе территориальной обороны и 42-й отдельной механизированной бригаде, их сняли из-под Липцов и Волчанска для переброски в Донецкую народную республику (ДНР).

Марочко уточнил, что на харьковском направлении сил ВСУ не хватает для активных штурмов, однако ведется оборона позиций.

Ранее военный эксперт сообщил, что российские военные выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области. «Как я и предполагал, наши войска, когда продвинулись еще более чем на 1 километр вдоль берега Оскольского водохранилища, создали условия для успешного продвижения и освобождения населенных пунктов», — сказал он.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в топе с голым животом

    Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в лесных массивах Курской области

    Путин лично поздравил Белоусова с Днем Рождения

    Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

    Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

    В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

    ВС России захватили турецкий Kirpi II

    Россиянка побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше