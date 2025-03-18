В ЛНР рассказали о переброске части войск из Харьковской области под Красноармейск

Марочко: ВСУ перебросили часть войск из Харьковской области под Красноармейск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть сил из Харьковской области под Красноармейск (украинское название Покровск). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, речь идет об Интернациональном легионе территориальной обороны и 42-й отдельной механизированной бригаде, их сняли из-под Липцов и Волчанска для переброски в Донецкую народную республику (ДНР).

Марочко уточнил, что на харьковском направлении сил ВСУ не хватает для активных штурмов, однако ведется оборона позиций.

Ранее военный эксперт сообщил, что российские военные выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области. «Как я и предполагал, наши войска, когда продвинулись еще более чем на 1 километр вдоль берега Оскольского водохранилища, создали условия для успешного продвижения и освобождения населенных пунктов», — сказал он.

