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16:22, 18 марта 2025Экономика

В Москве построят Кобзон-Сити

Москва утвердила архитектурный облик МФК имени Иосифа Кобзона
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве построят Кобзон-Сити. Многофункциональный комплекс (МФЦ) имени Иосифа Кобзона получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительной концепции на первый этап строительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на релиз Москомархитектуры.

18-этажное здание с волнообразными фасадами построят на Бауманской улице в Басманном районе столицы. Общая площадь проекта — 59,8 тысячи квадратных метров. В состав кластера войдут бизнес-центр, культурные пространства, коммерческая инфраструктура и подземный паркинг.

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Главной составляющей проекта станет арт-хаб центра имени И.Д. Кобзона. Поэтому в основу архитектурной концепции легли музыкальные образы — сцена, занавес, нотная тетрадь, которую будто перелистывают дуновения ветра.

В башне Melody Tower будут располагаться офисы, кафе, магазины и рестораны. Дизайн входной группы перекликается с архитектурным обликом башни. В лобби обустроят зону ресепшен, а также места для ожидания и деловых встреч. На кровле появятся места для отдыха, а на площади у входа — арт-объект. Кобзон-Сити планируют достроить в 2028 году.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев допустил разморозку строительства проекта Трамп-тауэр Moscow. По его словам, здание следует построить в Новой Москве — как символ нового витка отношений США и России.

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