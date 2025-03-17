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16:02, 17 марта 2025Экономика

В Госдуме заговорили о строительстве Трамп-тауэр в Москве

Депутат Кошелев: Трамп-тауэр можно построить в Новой Москве
Мария Черкасова

Фото: Jimin Kim / Globallookpress.com

Разморозка строительства проекта Трамп-тауэр Moscow вполне реальна. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, учитывая возможную перезагрузку в отношениях России и США, центр символично было бы построить в Новой Москве. Место в «Москва-Сити» сейчас уже занято и в случае возобновления проекта придется искать другую площадку, добавил он.

Президент США Дональд Трамп в прошлом являлся президентом строительного конгломерата The Trump Organization. Урбанист Григорий Мельник напомнил, что «Башня Трампа» является одной из главных достопримечательностей Чикаго. Башни есть не только в Штатах, но и в Баку, Стамбуле, Маниле и других столицах мира.

Ранее эксперты раскритиковали Трамп-тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке. В Urban Grade заявили, что апартаменты в 58-этажном небоскребе только частично отвечают требованиям современного элитного жилья. Так, в квартирах там низкие потолки, а на прилегающей территории отсутствуют парковки.

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