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14:16, 18 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского прокомментировали сообщения о передаче порта Одессы России

Telegraf: В офисе Зеленского отказались обсуждать передачу порта Одессы России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup via Reuters

Власти Украины отказались обсуждать возможность передачи порта Одессы России в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает Telegraf со ссылкой на источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы такого не слышали и обсуждать это не собираемся», — заявил собеседник издания.

Источник Telegraf прокомментировал материал газеты The New York Times (NYT) о якобы опасениях Киева относительно передачи России контроля над торговым портом Одессы под давлением президента США Дональда Трампа. По его словам, в офисе Зеленского не обсуждается контроль над портами Украины в рамках урегулирования конфликта.

Ранее NYT сообщило со ссылкой на помощников Зеленского об опасениях из-за возможного согласия Трампа передать России порт Одессы. Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги сравнили с Ялтинской конференцией 1945 года.

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