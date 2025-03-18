В офисе Зеленского прокомментировали сообщения о передаче порта Одессы России

Telegraf: В офисе Зеленского отказались обсуждать передачу порта Одессы России

Власти Украины отказались обсуждать возможность передачи порта Одессы России в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает Telegraf со ссылкой на источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы такого не слышали и обсуждать это не собираемся», — заявил собеседник издания.

Источник Telegraf прокомментировал материал газеты The New York Times (NYT) о якобы опасениях Киева относительно передачи России контроля над торговым портом Одессы под давлением президента США Дональда Трампа. По его словам, в офисе Зеленского не обсуждается контроль над портами Украины в рамках урегулирования конфликта.

Ранее NYT сообщило со ссылкой на помощников Зеленского об опасениях из-за возможного согласия Трампа передать России порт Одессы. Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги сравнили с Ялтинской конференцией 1945 года.