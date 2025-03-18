На Украине всерьез опасаются, что президент США Дональд Трамп может согласиться на то, чтобы порт в Одессе перешел под контроль России. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на помощников украинского президента Владимира Зеленского.
Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги сравнили с Ялтинской конференцией 1945 года.
Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут что-то похожее на их собственный Ялтинский момент, когда великие державы определяют границы в Европе
Хотя Трамп напрямую и не проводил аналогию с событиями после Второй мировой войны, он заявил, что планирует обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. «Я думаю, мы будем говорить о территориях, их много. (...) Это большой вопрос. Но я думаю, многое уже обсуждалось обеими сторонами», — высказался Трамп в преддверии запланированного на 18 марта телефонного разговора с российским лидером. Путин ранее благодарил американского президента «за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания».
Между тем, как пишет NYT, помощники Зеленского обеспокоены тем, что Трамп может согласиться с тем, что Россия получит контроль над некоторыми территориями Украины, в том числе и над критически важным портом в Одессе.
В Белом доме заявили об обсуждении территориальных уступок с Киевом
Как указала представитель Белого дома Кэролайн Левитт, команда американского президента и украинская сторона напрямую обсуждают вопросы территориальных уступок в вопросе урегулирования конфликта. Она добавила, что «США никогда не были ближе к решению украинского конфликта, чем в настоящий момент», и Трамп всеми силами стремится положить конец боевым действиям.
До этого помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц говорил, что урегулирование ситуации на Украине будет связано с отказом Киева от территорий для будущих гарантий безопасности.
Владимир Зеленский, в свою очередь, называл территориальный вопрос сложным. При этом политик заявлял, что Киев никогда не признает российскими Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
Как указывал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, требования российской стороны станут темой грядущего разговора президентов России и США. Несмотря на то что разговор промежуточный, от него много что зависит, в том числе будущая траектория развития отношений Москвы и Вашингтона и возможные будущие встречи Трампа и Путина, пояснил эксперт.