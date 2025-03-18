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10:09, 18 марта 2025Бывший СССР

«Мы будем обсуждать территории, их много». Украина боится, что Трамп отдаст России контроль над портом Одессы

NYT: Киев боится возможного согласия Трампа передать России порт Одессы
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

На Украине всерьез опасаются, что президент США Дональд Трамп может согласиться на то, чтобы порт в Одессе перешел под контроль России. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на помощников украинского президента Владимира Зеленского.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги сравнили с Ялтинской конференцией 1945 года.

Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут что-то похожее на их собственный Ялтинский момент, когда великие державы определяют границы в Европе

The New York Times

Хотя Трамп напрямую и не проводил аналогию с событиями после Второй мировой войны, он заявил, что планирует обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. «Я думаю, мы будем говорить о территориях, их много. (...) Это большой вопрос. Но я думаю, многое уже обсуждалось обеими сторонами», — высказался Трамп в преддверии запланированного на 18 марта телефонного разговора с российским лидером. Путин ранее благодарил американского президента «за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания».

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Между тем, как пишет NYT, помощники Зеленского обеспокоены тем, что Трамп может согласиться с тем, что Россия получит контроль над некоторыми территориями Украины, в том числе и над критически важным портом в Одессе.

В Белом доме заявили об обсуждении территориальных уступок с Киевом

Как указала представитель Белого дома Кэролайн Левитт, команда американского президента и украинская сторона напрямую обсуждают вопросы территориальных уступок в вопросе урегулирования конфликта. Она добавила, что «США никогда не были ближе к решению украинского конфликта, чем в настоящий момент», и Трамп всеми силами стремится положить конец боевым действиям.

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До этого помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц говорил, что урегулирование ситуации на Украине будет связано с отказом Киева от территорий для будущих гарантий безопасности.

Владимир Зеленский, в свою очередь, называл территориальный вопрос сложным. При этом политик заявлял, что Киев никогда не признает российскими Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

Как указывал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, требования российской стороны станут темой грядущего разговора президентов России и США. Несмотря на то что разговор промежуточный, от него много что зависит, в том числе будущая траектория развития отношений Москвы и Вашингтона и возможные будущие встречи Трампа и Путина, пояснил эксперт.

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